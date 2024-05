Fiume in piena sfonda un ponte autostradale e lo fa crollare | il video choc in Brasile

(Di sabato 4 maggio 2024) Le forti piogge nello Stato del Rio Grande do Sul, in, hanno causato finora la morte di almeno 39 persone, mentre oltre una sessantina risultano disperse.

brasile, fiume in piena sfonda e ribalta ponte autostradale: le immagini choc - (LaPresse) Le forti piogge stanno provocando enormi inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul, in brasile. Almeno 39 le vittime ma i dispersi sono ancora tanti. In un video virale sui social ... Continua a leggere>>

brasile in ginocchio: nelle peggiori inondazioni degli ultimi 80 anni, decine di morti e strade trasformate in torrenti - Quasi 25mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case, 265 i Comuni interessati, mentre più di 400mila non hanno accesso all’acqua. Decine di ponti travolti e distrutti, 68 i dispersi ufficial ... Continua a leggere>>

brasile, 56 morti nel Rio Grande do Sul per le inondazioni, le peggiori degli ultimi 80 anni - Sale ad almeno 56 morti, in brasile, il bilancio delle vittime causate dall'ondata ... Occhi puntati sulla capitale Porto Alegre dove il fiume Guaiba ha superato il livello storico record di 4,96 ... Continua a leggere>>