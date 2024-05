F1 - Max Verstappen | Non una gara perfett - la vettura andava meglio in Cina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Vince sempre e comunque Max: l’olandese non ha avuto problemi nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, precede Charles Leclerc e Sergio Perez e trionfa nellacorta del sabato. Un passoancora superiore alla concorrenza in unache è andata fondamentalmente liscia e che non ha visto intoppi. Queste le sue parole a caldo dopo l’ennesima vittoria: “Non sono partito in modoo con la frizione, quindi ho dovuto spremere un po’ l’esterno, poi sono andato via pulito in curva 1 e per fortuna c’è stata la safety car per gestire un po’ la situazione, poi siamo riusciti a prendere un buon vantaggio”. Il neerlandese ha sottolineato anche alcuni limiti: “Però non è stata unacompletamentea, abbiamo del lavoro da fare, quantomeno con il ...