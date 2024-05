Milan - Pioli | Napoli? Nessun pensiero A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 4 maggio 2024): Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. Lareale è che ho un altro anno di contratto cole che non parlerò conaltrofinché sono sotto contratto Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, Stefano, allenatore del, accostato alper la panchina della squadra azzurra nel prossimo anno, ha parlato dell’interesse delazzurro. Queste le parole del tecnico: Quanto è complicato lavorare con le voci sul futuro? “Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di ...