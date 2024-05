Al liceo di Lugo - il ricordo di Nazifa | studentessa Alfiere della Repubblic - scomparsa a 20 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024)(Ravenna), 4 maggio 2024 - Era giunta in Italia dall’Afghanistan nel 2008, all’età di 6. Nonostante le tante difficoltà di salute, si impegnò assiduamente nel volontariato, spendendosi come volontariaCroce Rossa e come interprete presso i Centri di immigrazione, generosa e altruistica attività che le valse, nel 2018, l’onorificenza dia, conferitale dal Presidente Sergio Mattarella. Stiamo parlando diNoor Ahmad,del‘Gregorio Ricci Curbastro’ di, ammessa all’esame di Stato e prematuramente spentasi il 15 giugno 2022, insignita del diploma ad honorem da parte delil 13 settembre di quello stesso anno. Questa mattina, ...