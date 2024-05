Highlights e gol Real Madrid-Cadice 3-0 | Liga 2023 24 VIDEO

Il video con gli Highlights di Baskonia-Real Madrid 98-102, gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega 2023/2024. I Blancos vincono anche in terra basca, chiudono la serie e sono la prima squadra qualificata per le Final Four. Una partita tiratissima, con i padroni di casa che hanno ... Continua a leggere>>