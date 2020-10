Conte a sindacati | fino marzo Cig Covid gratis e stop licenziamenti

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il blocco deiverrà prolungato alla fine die la cassaper ulteriori 12 settimane sarà gratuita per i datori di lavoro. Lo ha annunciato il premier Giuseppeai tre leader di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri, accogliendo così le richieste avanzate nei giorni scorsi dalle parti sociali così da sbloccare una situazione che altrimenti avrebbe potuto avvitarsi. Con i contagi da Coronavirus che stanno rialzando la testa e nuovi lockdown che rischiano di affacciarsi nelle prossime settimane, il governo ha deciso di fare un passo avanti e assumere un impegno economico più sostanzioso: "stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo - ha dettoai tre ...

Fino alla fine di marzo sarà tutto bloccato – ha detto Conte parlando ai presenti – offriamo un orizzonte certo a tutti i lavoratori italiani”. Ma le richieste dei sindacati accolte dal governo non si ...La notizia arriva negli stessi istanti in cui gli operai da Napoli, con i sindacati, sono in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il ...