Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno festeggiato l’anniversario con dolci dediche d’amore (Foto) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Avranno di certo festeggiato con una cena perfetta Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli brindando al loro quinto anniversario ma sui social questa volta hanno condiviso solo il loro amore (Foto). Due dediche dolcissime e lui non poteva che scegliere lo scatto mentre gustano ottimo cibo. Selvaggia e Lorenzo condividono più di una passione e non nascondono i chili in più presi proprio per questo. Sono in salute e sono felici, niente di meglio per una coppia così innamorata, ma su loro due in pochi avrebbero scommesso. Sono invece già 5 anni che stanno insieme e non sono mai stanchi di incontrarsi, lo ripete anche Biagiarelli nella sua dedica d’amore. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) Avranno di certocon una cena perfettabrindando al loro quinto anniversario ma sui social questa voltacondiviso solo il loro amore (). Duessime e lui non poteva che scegliere lo scatto mentre gustano ottimo cibo.condividono più di una passione e non nascondono i chili in più presi proprio per questo. Sono in salute e sono felici, niente di meglio per una coppia così innamorata, ma su loro due in pochi avrebbero scommesso. Sono invece già 5 anni che stanno insieme e non sono mai stanchi di incontrarsi, lo ripete anchenella sua dedica d’amore. ...

stanzaselvaggia : Tredici motivi per cui la seconda ondata del coronavirus è peggiore della prima. Ho scritto questo. - stanzaselvaggia : Scusaci tutti, Carlos. - dariabig : Di ritorno dalle prove dell’Assedio di domani,con Francesco Bianconi e Lucio Corsi. Che bella puntata: Zerocalcare,… - primulascarlat : @_DAGOSPIA_ Raccontalo alla fuffa guru-pseudo giornalista -selvaggia lucarelli che in un post sui social non capiva… - Lucybulls : RT @stanzaselvaggia: Tredici motivi per cui la seconda ondata del coronavirus è peggiore della prima. Ho scritto questo. -