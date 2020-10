Il ritorno dei Maneskin: con “Vent’anni” si mettono a nudo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La band romana, a distanza di due anni, torna senza filtri e senza veli e con il nuovo singolo “Vent’anni”, in uscita il 30 ottobre, vuole trasmettere un messaggio importante ai più giovani. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno presentato il nuovo il brano con un’esibizione live, senza pubblico, sul Palatino di Roma. Scelgono una … L'articolo Il ritorno dei Maneskin: con “Vent’anni” si mettono a nudo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 ottobre 2020) La band romana, a distanza di due anni, torna senza filtri e senza veli e con il nuovo singolo “Vent’anni”, in uscita il 30 ottobre, vuole trasmettere un messaggio importante ai più giovani. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno presentato il nuovo il brano con un’esibizione live, senza pubblico, sul Palatino di Roma. Scelgono una … L'articolo Ildei: con “Vent’anni” siproviene da YesLife.it.

