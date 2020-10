Governo | Toninelli | “Con più di duecento morti al giorno Marcucci parla di rimpasto di Governo? Lasciamo perdere questo politichese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In occasione dell’informativa in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il capogruppo Pd di Palazzo Madama, Andrea, ha chiesto una verifica della maggioranza, presagendo undi. “Abbiamo più diale parliamo didi? C’è qualcuno che ha fatto bene e chi ha fatto meno però la squadra oggi è fondamentale”, ha detto Danilo, senatore del Movimento 5 Stelle. “Come si fa are di? C’è un virus che gira e parliamo di...