Galli | Il lockdown ci sarà | faremo come la Francia | bisogna solo capire quando

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 29 ottobre 2020) di Redazione. Il Coronavirus avanza terribilmente, non da tregua, non ammette distrazioni. Gli ospedali sono saturi, i posti letto scarseggiano e soprattutto il personale medico e infermieristico è stremato e del tutto insufficiente a sostenere la seconda ondata della pandemia. Adesso l’interrogativo non è se si arriverà a chiudere tutto, masarà annunciato dal …