Francesi all'assalto delle tabaccherie italiane prima del lockdown (Di giovedì 29 ottobre 2020) Fabrizio Tenerelli Centinaia di Francesi hanno assaltato le tabaccherie italiane formando lunghe code al confine di Ventimiglia, per mettersi al sicuro visto l'imminente lockdown. Nel nostro Paese, infatti, le sigarette costano anche più della metà "Tabacs, Souvenirs, Lotto". A leggere le insegne delle tabaccherie al confine di Ventimiglia, in provincia di Imperia, non sembrerebbe neppure di trovarsi in Italia; stesso discorso per i negozi di "Liqueurs" o gli alimentari che, bisogna dirlo, vivono del commercio transalpino. Migliaia di Francesi che ogni settimana, soprattutto in occasione dell'ormai tradizionale mercato del venerdì, affollano le vie del centro: chi per acquistare sulle bancarelle, chi nei negozi o nei supermercati della ...

