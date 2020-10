Bollettino coronavirus 29 ottobre: i numeri del contagio che avanza inesorabile (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 29 ottobre, con i dati aggiornati sull’epidemia da coronavirus in Italia Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 29 ottobre, riporta un numero di nuovi positivi di 26.831 i decessi sono 217 ed i tamponi effettuati 201.452. I tamponi sono stati 201.452, ovvero 2500 in più … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 29, con i dati aggiornati sull’epidemia dain Italia Ildel ministero della Salute di oggi 29, riporta un numero di nuovi positivi di 26.831 i decessi sono 217 ed i tamponi effettuati 201.452. I tamponi sono stati 201.452, ovvero 2500 in più … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 ottobre: 26.831 nuovi casi e 217 morti - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - Adnkronos : ++#Coronavirus #Puglia, 716 nuovi casi e 7 morti: bollettino 29 ottobre++ - Corriere : In Italia 26.831 nuovi casi e 217 morti. Nuovo record di tamponi: sono più di 200 mila Bollettino - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -