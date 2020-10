PS5 si avvicina e Sony sta ancora pianificando ulteriori acquisizioni di studi per il futuro

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)sta puntando a una crescita dei suoifirst party per prepararsi a dovere all'avvento di PS5 e della next-gen.In una nuova intervista con Reuters, il presidente di PlayStation Jim Ryan ha affermato che la società stacercando di crescere dal punto di vista delle. Ryan ha specificato che la compagnia cercherà di crescere in modo organico "dove possiamo rafforzare la nostra capacità interna conselettive che potrebbero essere possibili".Negli ultimi anni,ha continuato a esprimere il desiderio di crescere attraverso, ma non ci sono stati troppi annunci rispetto a Microsoft. Il nuovoo entrato a far parte della più grande etichetta PlayStation ...

Eurogamer_it : #XboxSeriesX si avvicina a #PS5 nei sondaggi. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 avvicina

Sony sta puntando a una crescita dei suoi studi first party per prepararsi a dovere all'avvento di PS5 e della next-gen. In una nuova intervista con Reuters, il presidente di PlayStation Jim Ryan ha ...A poche settimane dal lancio ufficiale della PS5 sul mercato, Sony non vuole lasciare nulla al caso. La campagna marketing in corso vuole far avvicinare un numero sempre più alto di utenti, in modo da ...