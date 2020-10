Nagel incassa la riconferma Del Vecchio marca la distanza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo le indicazioni dei proxy advisor Albertola fiducia di un'ampia maggioranza degli azionisti votanti in assemblea, in gran parte fondi e investitori istituzionali, blocco che ha votato per la lista presentata (per la prima volta) dal consiglio di amministrazione uscente (il 67,6% pari al 44,2% del capitale totale della merchant), Segui su affaritaliani.it

Confermati sono Renato Pagliato nel ruolo di presidente, Alberto Nagel come ceo e Francesco Saverio Vinci come ... dei gestori alla lista presentata dal board uscente che ha così incassato la ...