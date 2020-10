Musei da giovedì 29 ottobre la seconda edizione su Sky Arte: 8 puntate tra Palazzo Ducale e Reggia di Caserta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Musei su Sky Arte la seconda edizione del programma, viaggio tra i Musei italiani in 8 puntate Dopo la prima stagione torna Musei con altre 8 puntate per raccontare i Musei italiani dal 29 ottobre alle 21:15 Sky Arte (canali 120 e 400) dal 29 ottobre alle 21.15 e Now Tv in streaming. Tra grandi capolavori e storie poco conosciute, alla scoperta delle diverse identità che compongono il patrimonio artistico del nostro paese siamo entrati, tra gli altri, nel Palazzo Ducale di Urbino e nella Reggia di Caserta. La serie, con la voce narrante di Lella Costa, è disponibile anche in 4K e ci mostra ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 29 ottobre 2020)su Skyladel programma, viaggio tra iitaliani in 8Dopo la prima stagione tornacon altre 8per raccontare iitaliani dal 29alle 21:15 Sky(canali 120 e 400) dal 29alle 21.15 e Now Tv in streaming. Tra grandi capolavori e storie poco conosciute, alla scoperta delle diverse identità che compongono il patrimonio artistico del nostro paese siamo entrati, tra gli altri, neldi Urbino e nelladi. La serie, con la voce narrante di Lella Costa, è disponibile anche in 4K e ci mostra ...

