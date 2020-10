Juventus-Barcellona | ore 21 00 | le probabili formazioni del big-match dello Stadium

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Pronti a una grandissima sfida ?? @Pirlo_official e @2DaniLuiz hanno presentato così #JuveBarça ??… - juventusfc : ?? ???????????????? ?? Alle 14 la conferenza stampa della Juve! ?? @Pirlo_official ?? @2DaniLuiz ??LIVE su @JuventusTV… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Champions, Juventus, la probabile formazione contro il Barcellona - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Champions, Juventus, la probabile formazione contro il Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

Secondo quanto riportato dai media locali, bianconeri in corsa con Manchester United e Liverpool per il giocatore islandese del Norkkoeping STOCCOLMA (Svezia) - In attesa della sfida di stasera con il ...Cristiano Ronaldo non potrà scendere in campo mercoledì sera contro il Barcellona e contro il suo rivale Lionel Messi. L’ultimo tampone del fuoriclasse portoghese ha dato ancora una volta esito positi ...