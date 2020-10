GFVIP, Guenda Goria risponde al padre: “Non sono bipolare” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Protagonista inaspettata del Grande Fratello Vip in corso Guenda Goria sta conquistando il pubblico grazie alla sua trasparenza e alla determinazione di non adeguarsi al branco solo per apparire. Per alcuni molto intelligente e stratega, Guenda ha messo in piazza la sua vita privata ma soprattutto non ha esitato a rendere noto il suo rapporto a tratti drammatico con i genitori. Guenda è entrata nella casa in coppia con la madre Maria Teresa Ruta ma già da qualche settimana gioca da sola e la sua personalità è uscita fuori in toto senza remore e raggiri. Guenda si è più volte confrontata con la madre ricordandole i tanti errori e scelte a suo avviso sbagliate che la conduttrice ha fatto nei suoi confronti e quelli del fratello. Non nasconde che si è ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Protagonista inaspettata del Grande Fratello Vip in corsosta conquistando il pubblico grazie alla sua trasparenza e alla determinazione di non adeguarsi al branco solo per apparire. Per alcuni molto intelligente e stratega,ha messo in piazza la sua vita privata ma soprattutto non ha esitato a rendere noto il suo rapporto a tratti drammatico con i genitori.è entrata nella casa in coppia con la madre Maria Teresa Ruta ma già da qualche settimana gioca da sola e la sua personalità è uscita fuori in toto senza remore e raggiri.si è più volte confrontata con la madre ricordandole i tanti errori e scelte a suo avviso sbagliate che la conduttrice ha fatto nei suoi confronti e quelli del fratello. Non nasconde che si è ...

lapinella : “IO SOGNO UNA SOCIETÀ IN CUI IL RUOLO DELLA DONNA È MAGGIORE. VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ IN CUI I FEMMINICIDI SONO IN C… - Manilanazzaro : Guenda è ciò che vorrei vedere e soprattutto sentire in tv.. da donna le dico GRAZIE! ?? #GFVIP - trash_italiano : IO UNA MONARCHIA CON GUENDA LA VORREI SINCERAMENTE #GFVIP - saintlauretn : Cosa sta dicendo Dayane su Tommaso, Guenda ecc? Ho sentito citarli ma sto studiando #GFVIP - avni00499711 : RT @annullataa: TWEET DI APPREZZAMENTO PER GUENDA GORIA #GFVIP -