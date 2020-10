Dialogo tra arte e psicologia | venerdì a Roma l’appuntamento con A-HEAD 

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Sviluppare un percorso ermeneutico e conoscitivo dei disturbi mentali attraverso l’arte. È questo il principale obiettivo del progetto A-HEAD di Angelo Azzurro Onlus, che da anni porta avanti vari laboratori artistici accanto alle attività di psicoterapia più tradizionali, avvalendosi del supporto di un nutrito gruppo di artisti contemporanei. Sarà per indagare il rapporto tra arte e psicologia analitica che venerdì 30 ottobre, alle 18, l’artista materano Luca Centola incontrerà la dottoressa Laura Guido a Roma, presso lo Spazio Cerere in via degli Ausoni 3, in cui è ospite fino al 2 novembre con la mostra d’arte fotografica Circuiti.