Covid Italia, bollettino oggi 28 ottobre: 24.991 casi e 205 morti (+125 terapie intensive). Quasi 200mila tamponi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 28 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 24.991... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazioneinin base aldi282020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 24.991...

ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate ?? - PagellaPolitica : A fine agosto, secondo i dati della Protezione civile, i decessi da #Covid19 in Italia erano oltre 35 mila. Ma da m… - TNannicini : Non c’è dignità del lavoro senza sicurezza. A maggior ragione col #Covid. Serve un reclutamento straordinario di pr… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Nuovo record per i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 24.991 (ieri erano 21.994). I morti sono 205 (ieri… - PellegriniLuisa : RT @RaffaelaGentili: @vitaindiretta @antodelprino Chiediamo a tutti i negazionisti di dar valore alla loro teoria andando ad aiutare gli in… -