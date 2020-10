Usa 2020, il Senato conferma Amy Coney Barrett. E i democratici chiedono di espandere la Corte Suprema (Di martedì 27 ottobre 2020) Alla fine Donald Trump e i repubblicani ce l’hanno fatta: Amy Coney Barrett è stata confermata dal Senato americano. Sarà lei a sostituire l’icona progressista Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. Come era previsto, un solo membro del partito dell’elefantino – la senatrice Susan Collins del Maine – ha votato contro e la giudice, che era già stata approvata dalla commissione giustizia del Senato la settimana scorsa, è stata confermata con una maggioranza di 52 voti contro 48. Non accadeva da oltre un secolo e mezzo che un giudice venisse confermato senza neanche un voto dal partito di minoranza, un segno delle profonde divisioni nel Paese. La Corte ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Alla fine Donald Trump e i repubblicani ce l’hanno fatta: Amyè statata dalamericano. Sarà lei a sostituire l’icona progressista Ruth Bader Ginsburg alla. Come era previsto, un solo membro del partito dell’elefantino – la senatrice Susan Collins del Maine – ha votato contro e la giudice, che era già stata approvata dalla commissione giustizia della settimana scorsa, è statata con una maggioranza di 52 voti contro 48. Non accadeva da oltre un secolo e mezzo che un giudice venisseto senza neanche un voto dal partito di minoranza, un segno delle profonde divisioni nel Paese. La...

