Napoli, un francobollo per la Coppa Italia (Di martedì 27 ottobre 2020) Napoli - Poste Italiane ha comunicato che oggi viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo speciale per celebrare il Napoli e la vittoria della Coppa Italia della scorsa ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020)- Postene ha comunicato che oggi viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico unspeciale per celebrare ile la vittoria delladella scorsa ...

PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un #francobollo dedicato alla SS Calcio Napoli S.p.A. squadra vincitrice della Coppa Italia… - sscnapoli : ?? | Un francobollo da collezione celebra la SSC Napoli per la vittoria della Coppa Italia ??… - Caserta24ore : Sport. Un francobollo delle Poste per la vittoria in Coppa Italia 2020 del Napoli - cilentonotizie : 'Lo Sport', Poste emette un francobollo SSC Napoli vincitrice Coppa Italia - AgenziaOpinione : poste italiane * serie tematica “ lo Sport ”: « Emesso il francobollo SS Calcio Napoli, squadra vincitrice della Co… -