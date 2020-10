Conte: “Ristoranti, palestre, cinema e teatri: ecco perché abbiamo chiuso” (Di martedì 27 ottobre 2020) La rabbia di commercianti e imprenditori scende in piazza. Da nord a sud sono decine le manifestazioni organizzate e alimentate dal dissenso verso l’ultimo Dpcm. Cortei pacifici che nulla hanno a che vedere con gli scontri avvenuti nella notte scorsa. Ma che seppur in silenzio meritano risposta. Quella arrivata direttamente dal premier Giuseppe Conte attraverso una lettera pubblicata sul Fatto quotidiano. “abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie – ha ribadito Conte – Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione. Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza, che legittimamente chiede di capire i motivi delle scelte del governo”. Il premier ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020) La rabbia di commercianti e imprenditori scende in piazza. Da nord a sud sono decine le manifestazioni organizzate e alimentate dal dissenso verso l’ultimo Dpcm. Cortei pacifici che nulla hanno a che vedere con gli scontri avvenuti nella notte scorsa. Ma che seppur in silenzio meritano risposta. Quella arrivata direttamente dal premier Giuseppeattraverso una lettera pubblicata sul Fatto quotidiano. “appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie – ha ribadito– Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione. Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza, che legittimamente chiede di capire i motivi delle scelte del governo”. Il premier ...

LegaSalvini : #SALVINI, IL 'CONTRO #DPCM' DELLA LEGA: 'TAMPONI A DOMICILIO, LOCALI APERTI E SOLDI SUI CONTI CORRENTI, SUBITO' - repubblica : Bottura scende in campo e scrive a Conte: 'I ristoranti stanno morendo, salviamoli così' - Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - MilanoStremitz1 : RT @DSantanche: Quello che finge di non capire Conte è che durante il #lockdown ha lasciato sole le imprese che ora stanno asfissiando. Una… - cristianobr4cc : RT @DSantanche: Quella di #Briatore è la voce di tanti proprietari di #ristoranti, locali, #piscine e #palestre che si trovano costretti a… -