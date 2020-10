“Vi prego aiutatemi”. Elettra Lamborghini se ne è accorta alle prime luci dell’alba: “Era lì sul ciglio della strada” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Era il 26 settembre scorso, un mese fa, quando Elettra Lamborghini e Afrojack si giurarono amore eterno. Un matrimonio da favola 2sulle rive del lago di Como. Lei e Afrojack, vero nome Nick van de Wall, hanno pronunciato il fatidico sì davanti ai parenti e amici più cari in una suggestiva location. Spese? Niente avarizia please. A cominciare dal wedding planner delle dive Enzo Miccio, scelto per l’occasione. Secondo le indiscrezioni, una sua semplice consulenza si attesterebbe fra i 700 e i 2000 euro, mentre un intero matrimonio organizzato da Enzo Miccio ha un costo totale che va tra i 30 e i 50mila euro. Ma chiaramente molto dipende dalle richieste degli sposi, che possono far lievitare il prezzo anche di parecchio. Di sicuro non ha badato a spese papà Tonino che ha le fatto un regalo da mille e una notte. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Era il 26 settembre scorso, un mese fa, quandoe Afrojack si giurarono amore eterno. Un matrimonio da favola 2sulle rive del lago di Como. Lei e Afrojack, vero nome Nick van de Wall, hanno pronunciato il fatidico sì davanti ai parenti e amici più cari in una suggestiva location. Spese? Niente avarizia please. A cominciare dal wedding planner delle dive Enzo Miccio, scelto per l’occasione. Secondo le indiscrezioni, una sua semplice consulenza si attesterebbe fra i 700 e i 2000 euro, mentre un intero matrimonio organizzato da Enzo Miccio ha un costo totale che va tra i 30 e i 50mila euro. Ma chiaramente molto dipende drichieste degli sposi, che possono far lievitare il prezzo anche di parecchio. Di sicuro non ha badato a spese papà Tonino che ha le fatto un regalo da mille e una notte. ...

