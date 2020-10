Juventus Verona, la moviola di Tuttosport: “C’era rigore su Bernardeschi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juventus Verona – Partita difficile quella di ieri sera. La Juventus di Pirlo non va oltre l’1-1 contro il Verona di Juric. I bianconeri creano tantissime occasioni senza però concretizzare, tra la sfortuna e qualche episodio. Infatti due traverse, un gol annullato per fuorigioco millimetrico e un rigore non concesso negano la vittoria alla Juventus che però si è trovata di fronte un ottimo Verona meritevole del pareggio. C’è però un grosso errore arbitrale, rigore non concesso a favore dei bianconeri, almeno secondo quanto riportano ilBianconero.com e Tuttosport. Juventus Verona, mancato rigore su Bernardeschi Come racconta la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 ottobre 2020)– Partita difficile quella di ieri sera. Ladi Pirlo non va oltre l’1-1 contro ildi Juric. I bianconeri creano tantissime occasioni senza però concretizzare, tra la sfortuna e qualche episodio. Infatti due traverse, un gol annullato per fuorigioco millimetrico e unnon concesso negano la vittoria allache però si è trovata di fronte un ottimomeritevole del pareggio. C’è però un grosso errore arbitrale,non concesso a favore dei bianconeri, almeno secondo quanto riportano ilBianconero.com e, mancatosu Bernardeschi Come racconta la ...

