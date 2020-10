Juventus: nessuna lesione muscolare per Bonucci dopo il Verona (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juventus tira un sospiro di sollievo. Leonardo Bonucci, uscito a metà del secondo tempo del match di ieri contro l’Hellas Verona, non ha riportato alcuna lesione muscolare. Le condizioni del difensore, come comunicato dal club bianconero nel report odierno sul proprio sito ufficiale, verranno valutato giorno dopo giorno. A questo punto non si esclude che Bonucci possa prendere parte al match di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Latira un sospiro di sollievo. Leonardo, uscito a metà del secondo tempo del match di ieri contro l’Hellas, non ha riportato alcuna. Le condizioni del difensore, come comunicato dal club bianconero nel report odierno sul proprio sito ufficiale, verranno valutato giornogiorno. A questo punto non si esclude chepossa prendere parte al match di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera.

