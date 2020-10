Il Cbd illegale per «favorire le grandi aziende farmaceutiche a scapito delle piccole-medie imprese» (Di lunedì 26 ottobre 2020) A partire dal prossimo 30 ottobre l’olio di cannabidiolo – Cbd – sarà a tutti gli effetti una sostanza stupefacente. A stabilirlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha inserito la cannabis light nella lista di sostanza considerate stupefacenti. Il mercato che ruota attorno a questo settore – che vale 150 milioni – non potrà più esistere legalmente e la vendita della sostanza verrà considerata illegale. Abbiamo intervistato il titolare di Just Mary, Matteo Moretti, chiedendo l’opinione di un esperto di settore per chiare cosa accadrà adesso nel mercato della marijuana legale. LEGGI ANCHE >>> «Con il lockdown, la vendita di cannabis legale è aumentata del 300%» Cosa succede adesso nel panorama della vendita legale di marijuana? ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) A partire dal prossimo 30 ottobre l’olio di cannabidiolo – Cbd – sarà a tutti gli effetti una sostanza stupefacente. A stabilirlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha inserito la cannabis light nella lista di sostanza considerate stupefacenti. Il mercato che ruota attorno a questo settore – che vale 150 milioni – non potrà più esistere legalmente e la vendita della sostanza verrà considerata. Abbiamo intervistato il titolare di Just Mary, Matteo Moretti, chiedendo l’opinione di un esperto di settore per chiare cosa accadrà adesso nel mercato della marijuana legale. LEGGI ANCHE >>> «Con il lockdown, la vendita di cannabis legale è aumentata del 300%» Cosa succede adesso nel panorama della vendita legale di marijuana? ...

giornalettismo : Il mercato della #cannabislight, che coinvolge 15 mila lavoratori, subirà uno scossone difficilmente quantificabile… - WalterdN : @LiberiUguali vorrei capire sulla base di cosa il ministro #Speranza ha decretato illegale l'olio di CBD. @marcocappato @PossibileIt - WalterdN : Ministro #Speranza Può spiegare questa scelta assurda? Dobbiamo pensare male? @LiberiUguali - annak65649009 : RT @RizzoliStefano: @meb Figuriamoci mettere per strada tutti quelli che hanno investito i propri soldi in attività legate al CBD dichiaran… - MFelici98 : @repubblica La cannabis non ha mai ucciso nessuno, ma @robersperanza, ministro alla salute, rende illegale il CBD e… -