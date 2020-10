DPCM 24 Ottobre | nuove raccomandazioni sull’uso della mascherina

IlContiAndrea : A proposito di #Dpcm su chiusure di cinema e teatri qualcuno ha fatto leggere a #Conte questo comunicato? “Su 347.… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - Palazzo_Chigi : Dpcm 24 ottobre, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per fronteggiare l'emergen… - Frances47226166 : RT @antonio_bordin: Il #Dpcm del 24 ottobre è la pietra tombale sulla popolarità e sulle future ambizioni politiche di @GiuseppeConteIT . - Beppe1158 : RT @SkySport: Nuovo Dpcm del 25 ottobre, cosa si può fare prima e dopo le 18 -

Ultime Notizie dalla rete : DPCM Ottobre

Si comunica che, per effetto dell’art. 1, punto 9, lettera M del DPCM del 24.10.2020, il recupero degli spettacoli della Stagione teatrale 2019-2020 non effettuati nei mesi di marzo e aprile, previsto ...Dopo avere espresso contrarietà alla chiusura di bar e ristoranti alle 18, prevista dal nuovo Dpcm – “not in my name”, aveva ... tracciamento raccolti tra maggio e la prima settimana di ottobre i ...