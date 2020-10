Cartelle esattoriali: chi salta 10 rate decade dalla dilazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cartelle esattoriali: in caso di mancato pagamento di 10 rate si decade dalla dilazione. Tuttavia, in base alle faq dell’Ader, entro il 31 gennaio 2020 è possibile presentare un nuovo piano di dilazione dei pagamenti. E’ prorogata fino alla fine dell’anno la sospensione dei pagamenti in base al D.L. n. 129/2020. In particolare, la proroga riguarda le Cartelle per le … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020): in caso di mancato pagamento di 10si. Tuttavia, in base alle faq dell’Ader, entro il 31 gennaio 2020 è possibile presentare un nuovo piano didei pagamenti. E’ prorogata fino alla fine dell’anno la sospensione dei pagamenti in base al D.L. n. 129/2020. In particolare, la proroga riguarda leper le … L'articolo proviene da YesLife.it.

