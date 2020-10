Teatro Stabile, stagione sospesa fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, relativo alle “Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”, e a tutela della salute degli spettatori vengono sospesi gli spettacoli del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale in programma da lunedì 26 ottobre a martedì 24 novembre 2020. Pertanto non andranno in scena i seguenti spettacoli precedentemente programmati nella stagione 2020/2021 dello Stabile di Torino: al Teatro Carignano LA CASA DI BERNARDA ALBA di Federico García Lorca, regia diLeonardo Lidi. Le repliche erano previste fino all’8 ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 25 ottobre 2020) In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, relativo alle “Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”, e a tutela della salute degli spettatori vengono sospesi gli spettacoli deldi Torino –Nazionale in programma da lunedì 26 ottobre a martedì 242020. Pertanto non andranno in scena i seguenti spettacoli precedentemente programmati nella2020/2021 dellodi Torino: alCarignano LA CASA DI BERNARDA ALBA di Federico García Lorca, regia diLeonardo Lidi. Le repliche erano previsteall’8 ...

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Stabile Coprifuoco dalle 23? Il Teatro Stabile fa alzare il sipario tutte le sere alle 19.30 TorinOggi.it Coronavirus, nuovo Dpcm: stop agli spettacoli nei teatri

Per il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini lo stop è un dolore, ma prima di tutto viene la salute. Abbiamo intervistato Giampiero Beltotto, presidente Teatro Stabile del Veneto ...

Dpcm, Tsa 'osceno massacro dello spettacolo dal vivo'

(ANSA) - L'AQUILA, 25 OTT - "È un osceno massacro dello spettacolo dal vivo. Un inspiegabile accanimento verso uno dei luoghi più sicuri dal Covid": esordisce così il presidente del Teatro Stabile d'A ...

