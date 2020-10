Roma, controlli a tappeto per il rispetto delle regole anti-Covid: oltre 2000 solo nel weekend (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) Continuano i controlli sul rispetto delle norme a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione in questo fine settimana sul rispetto dei nuovi provvedimenti emessi a tutela della salute pubblica: dalla chiusura di alcune piazze prevista dall’ordinanza della Sindaca alla limitazione agli spostamenti in orario notturno, ma anche accertamenti sul rispetto delle regole anti-alcol e sulle misure a contenimento del contagio previste per locali pubblici ed esercizi commerciali. Nel corso delle verifiche, che hanno interessato diversi quartieri della Capitale, si è registrato una forte riduzione di persone in circolazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Continuano isulnorme a contrasto della diffusione del contagio da-19 da parte della Polizia Locale diCapitale. Particolare attenzione in questo fine settimana suldei nuovi provvedimenti emessi a tutela della salute pubblica: dalla chiusura di alcune piazze prevista dall’ordinanza della Sindaca alla limitazione agli spostamenti in orario notturno, ma anche accertamenti sul-alcol e sulle misure a contenimento del contagio previste per locali pubblici ed esercizi commerciali. Nel corsoverifiche, che hanno interessato diversi quartieri della Capitale, si è registrato una forte riduzione di persone in circolazione ...

