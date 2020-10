Mercedes-Benz EQS - Collaudi in corso per l'ammiraglia elettrica (Di domenica 25 ottobre 2020) La Mercedes-Benz EQS è sempre più vicina al debutto, atteso nel corso del 2021, ma i prototipi avvistati in pista e su strada continuano a rivelare delle pesanti camuffature, come già visto sulle vetture mostrate dalla Casa di Stoccarda in alcune immagini ufficiali. Le ultime foto spia, tuttavia, ci consentono di dare un primo sguardo agli interni della berlina elettrica e di osservarla accanto a una Porsche Taycan per trarre così interessanti informazioni sulle proporzioni e le dimensioni della vettura. Più grande e lussuosa della Taycan. Il target di clientela della EQS non sarò lo stesso della Taycan e questo spiega le differenze marcate che si possono subito notare tra i due modelli. La Mercedes appare infatti visibilmente ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 ottobre 2020) LaEQS è sempre più vicina al debutto, atteso neldel 2021, ma i prototipi avvistati in pista e su strada continuano a rivelare delle pesanti camuffature, come già visto sulle vetture mostrate dalla Casa di Stoccarda in alcune immagini ufficiali. Le ultime foto spia, tuttavia, ci consentono di dare un primo sguardo agli interni della berlinae di osservarla accanto a una Porsche Taycan per trarre così interessanti informazioni sulle proporzioni e le dimensioni della vettura. Più grande e lussuosa della Taycan. Il target di clientela della EQS non sarò lo stesso della Taycan e questo spiega le differenze marcate che si possono subito notare tra i due modelli. Laappare infatti visibilmente ...

MB4maticAMG_SA : RT @Autoprove: ?? Ecco come sarà la #Mercedes-Benz Classe #AMG - MB4maticAMG_SA : RT @GroupParadiso: Più #carattere, più #spazio, più #sicurezza. Scopri perché #GLA è molto più di un #SUV. ?? - UKClassicCars : For Sale: Mercedes-Benz 190 1.8 auto E - HDmotori : Mercedes EQS, continua lo sviluppo dell'elettrica: eccola al Nurburgring - Quadricottero : #drone Droni DJI in Formula E, accordo con il team Mercedes Benz -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz Droni DJI in Formula E, accordo con il team Mercedes Benz Quadricottero News un rivale per la prossima Porsche Taycan

Mercedes ha confermato che i suoi piani di elettrificazione includono anche una serie di auto sportive con l'obiettivo di dare seri problemi a vetture del ...

Mercedes-Benz Classe C 300 e Auto EQ-Power Premium del 2019 usata a Magenta

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C 300 e Auto EQ-Power Premium usata del 2019 a Magenta, Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Mercedes ha confermato che i suoi piani di elettrificazione includono anche una serie di auto sportive con l'obiettivo di dare seri problemi a vetture del ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C 300 e Auto EQ-Power Premium usata del 2019 a Magenta, Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...