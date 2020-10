Il tardivo bando del governo per il contact tracing (Di domenica 25 ottobre 2020) Che ci sarebbe stata una seconda ondata di coronavirus, scienziati e politici ce lo dicono sin dai mesi in cui siamo stati in lockdown totale. Abbiamo sentito parlare per mesi di riacutizzarsi della pandemia subito dopo i mesi estivi ed effettivamente si sta verificando tutto quando era stato pronosticato e l’Italia, così come tanti altri Paesi (mal comune mezzo gaudio? no) si è fatta trovare impreparata. Tra bonus vacanze e voucher per l’acquisto di monopattini elettrici, l’esecutivo ci ha raccontato per mesi di aver lavorato affinché la seconda ondata del virus non ci cogliesse impreparati, invece… Cosa ha fatto il governo per il tracciamento? La scuola, per la quale Conte e Azzolina hanno dichiarato ad agosto di aver “lavorato tre mesi per scongiurare nuove chiusure”, è già in ginocchio con ... Leggi su blogo (Di domenica 25 ottobre 2020) Che ci sarebbe stata una seconda ondata di coronavirus, scienziati e politici ce lo dicono sin dai mesi in cui siamo stati in lockdown totale. Abbiamo sentito parlare per mesi di riacutizzarsi della pandemia subito dopo i mesi estivi ed effettivamente si sta verificando tutto quando era stato pronosticato e l’Italia, così come tanti altri Paesi (mal comune mezzo gaudio? no) si è fatta trovare impreparata. Tra bonus vacanze e voucher per l’acquisto di monopattini elettrici, l’esecutivo ci ha raccontato per mesi di aver lavorato affinché la seconda ondata del virus non ci cogliesse impreparati, invece… Cosa ha fatto ilper il tracciamento? La scuola, per la quale Conte e Azzolina hanno dichiarato ad agosto di aver “lavorato tre mesi per scongiurare nuove chiusure”, è già in ginocchio con ...

