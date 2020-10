Covid, Francia supera i 50mila nuovi casi. In Spagna dichiarato lo stato d'emergenza (Di domenica 25 ottobre 2020) "Sappiamo già cosa fare" contro il Coronavirus : " Restare a casa il più possibile". L'avvertimento viene dal premier spagnolo Pedro Sanchez , che ha annunciato, in diretta televisiva, nuove misure ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) "Sappiamo già cosa fare" contro il Coronavirus : " Restare a casa il più possibile". L'avvertimento viene dal premier spagnolo Pedro Sanchez , che ha annunciato, in diretta televisiva, nuove misure ...

