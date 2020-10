Coronavirus, Federalimentare “Stavolta non vogliamo pannicelli caldi” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La stretta che il governo sta imponendo per la seconda volta all'Horeca (bar, ristoranti e così via) è ancora più dolorosa della precedente: colpisce un settore portante che stava entrando a fatica nella fase della convalescenza dopo la stangata subita. E' una misura al di sopra di quanto il settore può sostenere e che può rivelarsi letale. Stavolta, perciò, niente pannicelli caldi o misure insufficienti: per difendere il settore c'è bisogno di contributi importanti volti a proteggere i ristoratori e le loro attività”. Lo dice il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio in merito al nuovo DPCM, in relazione alla chiusura delle attività dedicate alla ristorazione alle 18.“Si sta chiedendo a questo settore un grande sacrificio per salvaguardare ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La stretta che il governo sta imponendo per la seconda volta all'Horeca (bar, ristoranti e così via) è ancora più dolorosa della precedente: colpisce un settore portante che stava entrando a fatica nella fase della convalescenza dopo la stangata subita. E' una misura al di sopra di quanto il settore può sostenere e che può rivelarsi letale. Stavolta, perciò, nientecaldi o misure insufficienti: per difendere il settore c'è bisogno di contributi importanti volti a proteggere i ristoratori e le loro attività”. Lo dice il presidente diIvano Vacondio in merito al nuovo DPCM, in relazione alla chiusura delle attività dedicate alla ristorazione alle 18.“Si sta chiedendo a questo settore un grande sacrificio per salvaguardare ...

