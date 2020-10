Trova 3mila euro e li riporta al legittimo proprietario | “Era giusto cosi”

Leggi su chenews

(Di sabato 24 ottobre 2020) La vicende arriva da Macerata dove un ragazzo si è reso protagonista di una gran bella storia, dopo averto ad un uomo i soldi che aveva perduto. Una storia d’altri tempi si potrebbe dire, fatta di rispetto ed ottimi sentimenti. Succede a Macerata, dove all’uscita di un bar il giovane Alessio Mazzaferro, di 22 anni, si è rito tra i piedi una busta contenente un bel po’ di soldi,per la precisione. Sorpreso di averto dei soldi in un modo tanto inaspettato e fortuito, il giovane non esita neanche un momento are tracce di un possibile destinatario. Per fortuna, sulla stessa busta c’è un nome, e cosi Alessio realizza di conoscerla quella persona, e quindi il suo compito è senza dubbio ...