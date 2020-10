Hakimi negativo | l’Inter valuta una causa alla UEFA

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi negativo

Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone effettuato ieri. L'esterno ex Dormund si è aggregato al resto del gruppo ed è già in viaggio per Genova, dove oggi pomeriggio l'Inter ...Fra i migliori in campo nel derby di sabato scorso, il laterale nerazzurro è risultato positivo al Covid nell’ultimo controllo previsto dalla Uefa in vista della gara di questa sera con il Borussia… ...