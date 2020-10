Un TikToker ha messo a confronto in tempo reale la velocità di un Android con un iPhone (Di venerdì 23 ottobre 2020) iPhone o Android, l'eterna sfida. Ma chi gira più veloce? Ecco il verdetto inaspettato Ci sono rivalità insanabili, contrasti irriducibili per i quali ogni test, ogni prova volta a stabilire chi sia il migliore in un dato momento non è altro che l'ennesima battaglia, mai decisiva, di una guerra infinita. Nel mondo degli smartphone il derby è tra gli eredi … Leggi su it.mashable (Di venerdì 23 ottobre 2020), l'eterna sfida. Ma chi gira più veloce? Ecco il verdetto inaspettato Ci sono rivalità insanabili, contrasti irriducibili per i quali ogni test, ogni prova volta a stabilire chi sia il migliore in un dato momento non è altro che l'ennesima battaglia, mai decisiva, di una guerra infinita. Nel mondo degli smartphone il derby è tra gli eredi …

green_milano : RT @MashableItalia: Un TikToker ha messo a confronto in tempo reale la velocità di un Android con un iPhone - MashableItalia : Un TikToker ha messo a confronto in tempo reale la velocità di un Android con un iPhone - barb1p : avuto crollo mentale ieri notte perché ho visto 2 tiktoker fare il trend di The Middle e lui prima di portare la ra… -

Ultime Notizie dalla rete : TikToker messo Un TikToker ha messo a confronto in tempo reale la velocità di un Android con un iPhone Zazoom Blog Marketing Tik Tok per aziende: esserci, ma per chi?

Lanciato nel 2017, Tik Tok, piattaforma di social media, continua a riscuotere un enorme successo, superando tantissimi concorrenti come Snapchat. Allo stato attuale, Tik Tok vanta oltre 1 miliardo di ...

TikTok: cosa significa FYP e cosa dovresti sapere sul funzionamento del suo algoritmo

I misteri dell'algoritmo di TikTok: intelligenza artificiale e machine learnig dietro il successo internazionale di ByteDance.

Lanciato nel 2017, Tik Tok, piattaforma di social media, continua a riscuotere un enorme successo, superando tantissimi concorrenti come Snapchat. Allo stato attuale, Tik Tok vanta oltre 1 miliardo di ...I misteri dell'algoritmo di TikTok: intelligenza artificiale e machine learnig dietro il successo internazionale di ByteDance.