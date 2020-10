Gianni Rodari e la fantasia come vaccino contro il Covid

Leggi su wired

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Delle tantissime citazioni che girano oggi, centesimo compleanno di quel genio che l’Italia ha avuto in sorte di poter annoverare tra i suoi intellettuali e che andava sotto il nome di, una mi sembra particolarmente adatta al periodo che stiamo vivendo: “So bene che il futuro non sarà quasi mai bellouna fiaba. Ma non è questo che conta. Intanto, bisogna che il bambino faccia provvista di ottimismo e di fiducia, per sfidare la vita. E poi, non trascuriamo il valore educativo dell’utopia. Se non sperassimo, a dispetto di tutto, in un mondo migliore, chi ce lo farebbe fare di andare dal dentista?”. Il futuro, caro, decisamente non si presenta bellouna fiaba. Niente castelli fatati né torte in cielo, per i bambini nati dopo ...