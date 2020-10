Coronavirus, un nuovo caso nella Roma: positivo Gianluca Mancini (Di venerdì 23 ottobre 2020) nuovo caso di Coronavirus in casa Roma: dopo la positività di Diawara e Calafiori al Covid-19, arriva la notizia del contagio di Gianluca Mancini. A comunicarlo è stato lo stesso difensore giallorosso: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto gia’ facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!“, ha scherzato Mancini sui social. L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020)diin casa: dopo la positività di Diawara e Calafiori al Covid-19, arriva la notizia del contagio di. A comunicarlo è stato lo stesso difensore giallorosso: “Ciao a tutti, sono risultatoal Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto gia’ facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza!“, ha scherzatosui social. L'articolo MeteoWeb.

