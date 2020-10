Bastos, che gaffe dell’Al-Ain: presenta il nuovo acquisto con il nome sbagliato… (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell'era social accade anche questo. Una gaffe che non è passata insosservata e che vede protagonista l'ormai ex difensore della Lazio Bastos. Il difensore è stato annunciato dal suo nuovo club, l'Al-Ain Saudi Football Club, peccato che la società araba si sia confusa con Michel (Bastos), tra l'altro ex calciatore della Roma.Bastos: gaffe social dell'Al-Aincaption id="attachment 1041159" align="alignnone" width="482" Bastos (twitter)/captionL'avventura del difensore negli Emirati Arabi non è certo iniziata proprio nei migliori dei modi. Sul profilo Twitter del club, infatti, ecco un errore davvero grossolano che non è passato inosservato ai più attenti. Nella foto utilizzata per presentare il neo arrivato, il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell'era social accade anche questo. Unache non è passata insosservata e che vede protagonista l'ormai ex difensore della Lazio. Il difensore è stato annunciato dal suoclub, l'Al-Ain Saudi Football Club, peccato che la società araba si sia confusa con Michel (), tra l'altro ex calciatore della Roma.social dell'Al-Aincaption id="attachment 1041159" align="alignnone" width="482"(twitter)/captionL'avventura del difensore negli Emirati Arabi non è certo iniziata proprio nei migliori dei modi. Sul profilo Twitter del club, infatti, ecco un errore davvero grossolano che non è passato inosservato ai più attenti. Nella foto utilizzata perre il neo arrivato, il ...

ItaSportPress : Bastos, che gaffe dell'Al-Ain: presenta il nuovo acquisto con il nome sbagliato... - - Aisaacvangc : RT @marcoconterio: ????? #Bastos lascia la #Lazio per andare all'@alain_ksa che però su Twitter... Lo presenta col nome del Bastos sbagliato… - Alessan34958222 : RT @marcoconterio: ????? #Bastos lascia la #Lazio per andare all'@alain_ksa che però su Twitter... Lo presenta col nome del Bastos sbagliato… - snorristorluson : @FabrizioSapia @gielle_ssl Non voglio fare la vedova di Bastos ma a me dispiace e lo avrei visto bene anche quest'a… - FabrizioSapia : Ma un bel video celebrativo su Bastos da parte di Mastro Gielle? @gielle_ssl In fondo, ci sarebbe pure un buon nu… -