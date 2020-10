Vaccino, morto volontario per AstraZeneca. L’Irbn di Pomezia: “Entro dicembre le prime dosi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un volontario brasiliano del Vaccino AstraZeneca è deceduto. Sembra non abbia ricevuto la dose. Da Pomezia rassicurano: “Le prime dosi entro dicembre”. La ricerca del Vaccino contro il coronavirus registra una vittima: secondo quanto riportato dalla Reuters, infatti, un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il Vaccino anti Covid-19 è morto. Brasile, morto volontario di Vaccino La notizia è riportata citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unbrasiliano delè deceduto. Sembra non abbia ricevuto la dose. Darassicurano: “Ledosi entro”. La ricerca delcontro il coronavirus registra una vittima: secondo quanto riportato dalla Reuters, infatti, undella sperimentazione clinica in Brasile di/Oxford per ilanti Covid-19 è. Brasile,diLa notizia è riportata citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione ...

