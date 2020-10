Justice League | Jared Leto sarà Joker nello Snyder Cut

(Di giovedì 22 ottobre 2020)si aggiunge al cast di. Secondo le fonti, l’attore girerà alcune scene aggiuntive per loCut Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter,, che ha interpretato il villainin Suicide Squad nel 2016, si è unito alle riprese del cosiddettoCut, la versione completa del film della DC del 2017 che era stato rimaneggiato e ridotto all’osso dopo che il regista era stato costretto ad abbandonare il progetto in seguito a una tragedia personale.di Zackè supervisionato da HBO Max, che sta finanziando il nuovo ciclo di riprese e il completamento delle numerose scene mai ...

Come segnalato da The Hollywood Reporter, Jared Leto sarebbe in procinto di tornare nei panni di Joker per la Snyder Cut di Justice League, ossia la nuova versione estesa della pellicola del 2017, che ...Jared Leto si aggiunge al cast di Justice League. Secondo le fonti, l'attore girerà alcune scene aggiuntive per lo Snyder Cut.