Esame abilitazione avvocati, Lonardo scrive di nuovo a Bonafede (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, ha scritto nuovamente al ministro Bonafede per chiedere la variazione della modalità di Esame d'abilitazione all'attività forense. Di seguito il testo: "Gentile Ministro Bonafede, torno a scriverle in merito alla sempre più conclamata esigenza di far svolgere, per la prossima sessione d'Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, prevista per il mese dicembre, unicamente la prova orale. Nella drammatica situazione di emergenza che stiamo vivendo, è impensabile anche solo immaginare che i tantissimi giovani candidati possano trascorrere tre interi giorni, chiusi nei diversi ...

