Coronavirus | Conte | Situazione molto critica | ma l' Italia sta meglio di marzo

fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contag… - La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - stefanocasalec : RT @sole24ore: Coronavirus, Conte: pronti a nuove misure se necessario - JohSogos : RT @francescatotolo: Governo #Conte ha passato l'estate ad incolpare i giovani e la #movida per la diffusione del #coronavirus. Peccato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Torna in molti posti l'autocertificazione per chi deve spostarsi per lavoro o per motivi di salute La logica alla base delle misure di contenimento dei contagi da Covid-19 è, per ora ... alla Camera ...Conte illustra il Dpcm in un'Aula semideserta Sono 107 i deputati in missione, ovvero 'assenti giustificati', tra cui molti i parlamentari in quarantena fiduciaria o risultati positivi al coronavirus.