Vuelta a España 2020 | Primoz Roglic | “Anche oggi è arrivato un bel risultato La Movistar è davvero forte”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo posto di tappa allaa Españaper la maglia rossa, che si tiene ben stretta la leadership conquistata ieri sul traguardo dell’Alto de Arrate. Tranquillo e in controllo, il capitano della Jumbo-Visma è stato ben supportato dai suoi compagni di squadra Sepp Kuss e George Bennett. Nuovamente staccato Tom Dumoulin. Sono riusciti a difendersi da unaagguerritissima, mostrandosi ben solidi in quella che si può definire come la possibile rivincita dopo la beffa ottenuta al Tour de France. Intervistato dalla regia internazionale nel dopotappa, lo sloveno ha dichiarato: “È di nuovo un bel. È stata un’altra tappa nervosa con il vento e una salita molto dura nel finale di gara. Il nostro team ...