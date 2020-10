Le notizie del giorno – La morte misteriosa del calciatore | la talpa nello spogliatoio e la causa alla showgirl

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledel– Una notizia triste sconvolge il mondo del calcio: è morto Finn Kitson,e studente della Chambridge University. E’ stato trovato senza vita nella hall del residence per studenti in cui viveva da qualchedopo il nuovo lockdown britannico. Ancora non sono chiare le cause del decesso, sembra che ilsoffrisse di disturbi d’ansia adelle nuove misure per l’aumento dei casi da Coronavirus. Come riposta il Daily Mail ladel ragazzo non è sospetta e non legata al Covid, ma la famiglia vuole vederci chiaro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). E’ un momento delicato in casa Celtic. La squadra è reduce dsconfitta contro i ...