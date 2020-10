Il virus galoppa: positivi oltre quota 15mila. Conte: siamo pronti, non come a marzo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi si registra un nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 15.199 casi nelle ultime 24 ore e 127 morti. In forte aumento rispetto a 24 ore fa, quando erano stati 89 i decessi e 10.874 i nuovi casi. Si registra un nuovo record di tamponi: 177.848. Raddoppiano i positivi in Lombardia che registra 4.125 nuovi. Sono 1.799 i nuovi casi in Piemonte, 1.760 in Campania. Conte illustra le misure anti-Covid in Senato Giuseppe Conte ha illustrato al Senato le nuove misure anti-Covid. Nelle settimane e nei mesi a venire – ha detto – “dovremo rimanere ben concentrati sul Contenimento del contagio, siamo dentro la pandemia, il nemico non è sconfitto ma circola ancora tra noi. Bisogna mantenere l’attenzione altissima, stavolta però forti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi si registra un nuovo balzo dei contagi da Coronain Italia: 15.199 casi nelle ultime 24 ore e 127 morti. In forte aumento rispetto a 24 ore fa, quando erano stati 89 i decessi e 10.874 i nuovi casi. Si registra un nuovo record di tamponi: 177.848. Raddoppiano iin Lombardia che registra 4.125 nuovi. Sono 1.799 i nuovi casi in Piemonte, 1.760 in Campania.illustra le misure anti-Covid in Senato Giuseppeha illustrato al Senato le nuove misure anti-Covid. Nelle settimane e nei mesi a venire – ha detto – “dovremo rimanere ben concentrati sulnimento del contagio,dentro la pandemia, il nemico non è sconfitto ma circola ancora tra noi. Bisogna mantenere l’attenzione altissima, stavolta però forti ...

SecolodItalia1 : Il virus galoppa: positivi oltre quota 15mila. Conte: siamo pronti, non come a marzo - Lukejok : @fattoquotidiano Tutti economisti illustri, ma si era capito, auto ,turismo, consumi, acciaio petrolio da.8 mesi so… - GiuBraPi : @PIERPARDO A leggere tanti dei commenti qui sotto si capisce come mai il virus galoppa alla velocità della luce! Pu… - nobilta_miseria : RT @ManuNap: Oggi -20 ottobre- la ASL comunica alla scuola, e la scuola a noi, che c’è un caso positivo in classe e i compagni devono stare… - Nicola_Firenze : E niente, siamo ancora fermi qui, solo il virus galoppa grazie alle parole al vento e al tempo perso. #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : virus galoppa Il virus galoppa, dove sono finiti i ventilatori? È l'ora dello scaricabarile Dire Pregliasco: «Situazione esplosiva coprifuoco inevitabile»

Il virus galoppa in Lombardia e, dopo i 1.687 positivi accertati lunedì sulla base di 14.577 tamponi processati, si è tornati a livelli di guardia (+21.726 test, rapporto con i 2.023 positivi di ieri ...

Patrimoniale e rischio Imu sulla prima casa

Torna il timore di una patrimoniale con l’introduzione dell’Imu sulla prima casa. Ma Conte esclude nuove tasse nel 2021.

Il virus galoppa in Lombardia e, dopo i 1.687 positivi accertati lunedì sulla base di 14.577 tamponi processati, si è tornati a livelli di guardia (+21.726 test, rapporto con i 2.023 positivi di ieri ...Torna il timore di una patrimoniale con l’introduzione dell’Imu sulla prima casa. Ma Conte esclude nuove tasse nel 2021.