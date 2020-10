Covid-19: al San Pio processati 179 tamponi: sono tre i nuovi positivi sanniti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ospedale San Pio di Benevento, poco dopo il dato sui ricoveri (leggi qui), ha reso noto anche il resoconto dei tamponi esaminati nella giornata odierna. Nello specifico dai 179 test (157 ordinari e 22 rapidi) sono emerse quattro nuove positività. Tre di queste si riferiscono a soggetti residenti nella provincia di Benevento e una a un cittadino residente in altra provincia. L’analisi dei tamponi ha prodotto anche 8 conferme di positività già precedentemente accertata. Scende dunque rispetto a un giorno fa il dato dei nuovi positivi sanniti: ieri erano stati ben 17. Leggi anche: Sale a 388 il numero dei contagiati, 8 i guariti nelle ultime 24 ore: i dati per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ospedale San Pio di Benevento, poco dopo il dato sui ricoveri (leggi qui), ha reso noto anche il resoconto deiesaminati nella giornata odierna. Nello specifico dai 179 test (157 ordinari e 22 rapidi)emerse quattro nuovetà. Tre di queste si riferiscono a soggetti residenti nella provincia di Benevento e una a un cittadino residente in altra provincia. L’analisi deiha prodotto anche 8 conferme dità già precedentemente accertata. Scende dunque rispetto a un giorno fa il dato dei: ieri erano stati ben 17. Leggi anche: Sale a 388 il numero dei contagiati, 8 i guariti nelle ultime 24 ore: i dati per ...

