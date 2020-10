Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 21 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati del 21 ottobre Come ogni pomeriggio è stato pubblicato il bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Pese. Ieri la situazione era fondamentalmente stazionaria come nelle scorse giornate. La situazione attuale registra una costante risalita dei casi su tutto il territorio italiano. Il numero di contagiati di oggi è il più alto registrato in Italia da inizio pandemia. Negli ultimi giorni il trend del contagio è in crescita. Ecco i dati aggiornati ad oggi 21 ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato ilsull’andamento del contagio danel nostro Paese. Ecco i dati del 21Come ogni pomeriggio è stato pubblicato ilsull’andamento del contagio danel nostro Pese. Ieri la situazione era fondamentalmente stazionaria come nelle scorse giornate. La situazione attuale registra una costante risalita dei casi su tutto il territorio italiano. Il numero di contagiati di oggi è il più alto registrato in Italia da inizio pandemia. Negli ultimi giorni il trend del contagio è in crescita. Ecco i dati aggiornati ad oggi 21 ...

fanpage : Impennata di contagi in Lombardia. Sono 4.126 nelle ultime 24 ore. Mai un dato così alto dall'inizio dell'emergenza - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 ottobre: nuovi casi 10.874 su 144.737 tamponi, 89 morti [aggiornamento delle… - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - fanpage : È record di contagi da Covid da inizio della Pandemia. 15.199 quelli di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus oggi, bollettino Covid 21 ottobre. Focolai domestici, boom nelle Marche il Resto del Carlino Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 449.648 persone (+15.199 rispetto ... e detiene il record di positivi in 24 ore per il nono giorno consecutivo. Qui tutti i bollettini dei ...

Covid Italia, bollettino oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi, 127 morti

La situazione dei contagi da Covid-19 in Italia nel bollettino di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.199 (ieri 10.874). I morti sono 127 (ieri 89).

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 449.648 persone (+15.199 rispetto ... e detiene il record di positivi in 24 ore per il nono giorno consecutivo. Qui tutti i bollettini dei ...La situazione dei contagi da Covid-19 in Italia nel bollettino di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.199 (ieri 10.874). I morti sono 127 (ieri 89).