"Champions League": il match dell'Inter su Canale 5

Il match aprirà la stagione delle coppe europee sulle reti Mediaset Questa sera, mercoledì 21 ottobre, a San Siro si gioca il primo turno della Uefa Champions League 2020/21 tra Inter e Borussia Mönchengladbach. 

View this post on Instagram matchday ⚽ #InterBorussia @championsleague ⏰ 21:00 CEST ️ Stadio Giuseppe Meazza #FORZAINTER ⚫️ #UCL A post shared by Inter (@inter) on Oct 21, 2020 at 12:00am PDT 

L'incontro verrà trasmesso in chiaro su Canale 5 alle ore 21 e aprirà il via alla stagione del calcio europeo sulle reti Mediaset. In diretta dal Meazza andrà in scena la sfida tra i nerazzurri di Antonio Conte e i tedeschi che tornano a disputare la massima competizione europea per club dopo tre anni.

